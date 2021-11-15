Прямой эфир
Общество
Из Питера до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах
Культура
Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Мосгордумы
Мир
Польша не уведомляла посольство РФ об обвинении россиян в содействии мигрантам
Экономика
В Минэкономразвития заявили о снижении рисков роста мировых цен на сахар
Общество
Путин призвал не допускать завышения цен при строительстве дорог
Общество
Обход Твери в составе автотрассы М-11 построят к концу 2023 года
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Мир
Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве
Общество
Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов

Владимир Путин про трассу в обход Твери

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021