Из Питера до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах

Из Санкт-Петербурга до Севастополя к 2024 году можно будет доехать, не остановившись ни на одном светофоре. Об этом 15 ноября сказал председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя можем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тыс. км (от Петербурга до Севастополя. — Ред.) мы проедем без проблем», — сказал Петушенко.

Он добавил, что трасса М-4, которая идет до Краснодара, трасса Москва — Санкт-Петербург и проект ЦКАД «сегодня позволяют нам создать ось Север — Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом того, что наши коллеги построят трассу от Краснодара до Керченского моста».

Ранее Петушенко сообщил, что обход Твери в составе скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» будет построен в конце 2023 года. Он добавил, что все узкие места трассы были расширены, сейчас разрешенная скорость движения по магистрали составляет 130 км/ч. От Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать за 5 часов.

По словам Петушенко, трасса М-11 является главным достижением дорожного строительства в России.