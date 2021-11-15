Камчатский театр кукол победил на международном фестивале

На международном онлайн-фестивале «Кукольный остров» победу одержал Камчатский театр кукол. Его признали лучшим в номинации «За объединение театрального искусства в регионе и России».

Полуостров на фестивале представили актриса Сандра Клер и куклы Делла, Джим, Золушка и Пастушка, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное министерство культуры.

Форум проходил в течение трех дней. Профессиональное жюри и зрители определяли лучших участников. Свои постановки представили 15 театров из Ташкента, Тувы, польского Жешува, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратовской области и других российских регионов.

Зрители, следившие за ходом фестиваля на YouTube-канале, имели возможность выбрать «Любимца публики». Победителем в этой номинации стали Орловский театр кукол, актриса Таисия Шевкунова и концертные куклы-морячки.