Морозы до –23 градусов спрогнозировали в Новосибирской области

Синоптики прогнозируют резкое похолодание до –23 градусов на территории Новосибирской области. В регионе ожидается гололедица.

В ночь на 16 ноября столбики термометров опустятся до –16 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность без осадков, лишь на востоке ожидается небольшой снег. В дневные часы температура воздуха поднимется до –8…–10 градусов. Об этом пишет VN.RU.

17 и 18 ноября ночные температуры опустятся до –23 градусов. В дневные часы ожидается –8…–13 градусов. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное.

Ранее синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Московском регионе в течение дня 15 ноября. К вечеру давление достигнет отметки 763 мм рт. ст.