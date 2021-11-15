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Польша не уведомляла посольство РФ об обвинении россиян в содействии мигрантам

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Посольство РФ не получало от Польши уведомлений о том, что россиянам предъявили обвинения в содействии нелегальной миграции. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил пресс-секретарь российского диппредставительства Владимир Александров.

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«Польские власти нас официально не уведомляли о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции. Обращений наших граждан в российские консульские учреждения в Польше с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день польская прокуратура сообщила о том, что двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции. По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока. Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что риска исключения стран из организаций не существует, а само предложение необоснованно и нелепо.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Он добавил, что для решения миграционного кризиса пора предпринимать «конкретные шаги».

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Моравецкий указал на то, что власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Всё это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.

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