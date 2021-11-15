Карантин по бешенству ввели в одном районе Татарстана

Новый очаг бешенства выявили в Тукаевском районе Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов подписал документ о введении карантина.

Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве в селе Нижний Суык-Су. Об этом сообщает InKazan.ru. Непосредственно в населенном пункте запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также лечение больных животных. В радиусе 2 км от села введет запрет на проведение ярмарок и выставок, которые подразумевают скопление животных.

Ограничения будут сняты спустя два месяца после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.

Ранее сообщалось, что 200 тыс. доз вакцины для диких животных против бешенства доставили в Омскую область. Препарат в виде брикетов привлекает запах хищников. Вакцину распространят в лесах региона.