Прямой эфир
Общество
Путин призвал не допускать завышения цен при строительстве дорог
Общество
Обход Твери в составе автотрассы М-11 построят к концу 2023 года
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Мир
Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве
Мир
В Польше предложили исключить РФ и Белоруссию из международных организаций
Общество
Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ

Карантин по бешенству ввели в одном районе Татарстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый очаг бешенства выявили в Тукаевском районе Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов подписал документ о введении карантина.

Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве в селе Нижний Суык-Су. Об этом сообщает InKazan.ru. Непосредственно в населенном пункте запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также лечение больных животных. В радиусе 2 км от села введет запрет на проведение ярмарок и выставок, которые подразумевают скопление животных.

Ограничения будут сняты спустя два месяца после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.

Ранее сообщалось, что 200 тыс. доз вакцины для диких животных против бешенства доставили в Омскую область. Препарат в виде брикетов привлекает запах хищников. Вакцину распространят в лесах региона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021