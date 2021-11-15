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В Минэкономразвития заявили о снижении рисков роста мировых цен на сахар

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На прогнозном горизонте восьми недель риски роста мировых цен на сахар снизились на фоне ожидания хорошего урожая в Таиланде и Бразилии. Об этом говорится в ответе Минэкономразвития по поводу поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, которая просила чиновников подготовить для правительства предложения по недопущению роста цен на сахар и подсолнечное масло, поступившем в «Известия» в понедельник, 15 ноября.

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Поручение было направлено 8 ноября в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС. Представить прогноз по внутренним ценам на указанные продукты питания и предложения по их сдерживанию Абрамченко просила «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие».

Поручение поступило в Минэкономразвития, но главным исполнителем по нему является Минсельхоз.

«Мы примем участие в обсуждении предложений коллег», — отметили в экономическом ведомстве.

По данным Минэкономразвития, на внешних рынках индекс цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — ФАО (от англ. — Food and Agriculture Organization, FAO) в октябре впервые за последние шесть месяцев снизился на 2% в октябре этого года по сравнению октябрем прошлого, хотя и превзошел свой уровень на 53,5% в этом году по сравнению с 2020-м.

Снижению давления на цены поспособствовали сократившийся мировой спрос и хорошие прогнозы по урожаю в крупных странах-экспортерах — Индии (втором после Бразилии производителе) и Таиланде. Также сдерживанию внутренних цен поспособствует продление до конца этого года тарифной квоты на ввоз в Россию белого сахара, добавили в Министерстве экономики.

В начале октября Минфин впервые увидел признаки перегрева потребительского рынка. Об этом говорилось в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных ведомством в рамках бюджетного пакета, внесенного в Госдуму. Цены на продукты питания растут опережающими темпами. Отмечалось, что, согласно последним данным Росстата, рост цены на товары и услуги в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68%. Стоимость продовольствия за год увеличилась на 7,7%. Из продуктов питания больше всего подорожали сахар (на 38,1%) и подсолнечное масло (на 27,3%).

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