Прямой эфир
Общество
ГД запланировала рассмотрение законопроектов о QR-кодах в I чтении на декабрь
Мир
Суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы состоится 16 ноября
Мир
ООН выделит Эфиопии $40 млн
Авто
Путин поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД
Мир
Экс-советника Трампа арестовали за отказ в даче показаний о штурме Капитолия
Мир
Белоруссия заявила о неприменении оружия на границе с Польшей
Наука
Сближавшийся с МКС космический мусор удалился от станции
Мир
Великобритания ввела санкции против восьми чиновников Никарагуа
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы

Ритейлер «Пятерочка» рассказал о расширении в Сибирском федеральном округе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь магазинов «Пятерочка» открылись в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Известия».

Пакетное продолжение: в России снова ужесточают антимонопольное законодательство
Подействуют ли удвоенные штрафы от ФАС на иностранные компании, не исполняющие российские нормы

Три магазина открылись в столице региона, по два — в Усолье-Сибирском и Ангарске, еще один — в Шелехове.

Таким образом, Иркутская область стала 67-м регионом присутствия компании. Сообщается, что в магазинах установлены кассы самообслуживания, позволяющие не только снизить нагрузку на кассиров в часы пик, но и обеспечить бесконтактную оплату, что стало особенно актуальным в текущих эпидемиологических условиях.

В пресс-службе отметили, что доля товаров местных сибирских производителей составляет около 30%, а в некоторых категориях она достигает 85% (молочные продукты) или практически на 100% представлена местными производителями (мясо птицы и яйца).

До конца года торговая сеть планирует открыть здесь еще девять магазинов.

Кроме того, одновременно с открытием магазинов в Иркутске заработал сервис экспресс-доставки продуктов «Пятерочка Доставка». Услуга покрывает порядка 60% территории города и доступна в Октябрьском, Свердловском и частично Правобережном районах.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что «Пятерочка» первой среди ритейлеров РФ вступила в Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021