Ритейлер «Пятерочка» рассказал о расширении в Сибирском федеральном округе

Восемь магазинов «Пятерочка» открылись в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Известия».

Три магазина открылись в столице региона, по два — в Усолье-Сибирском и Ангарске, еще один — в Шелехове.

Таким образом, Иркутская область стала 67-м регионом присутствия компании. Сообщается, что в магазинах установлены кассы самообслуживания, позволяющие не только снизить нагрузку на кассиров в часы пик, но и обеспечить бесконтактную оплату, что стало особенно актуальным в текущих эпидемиологических условиях.

В пресс-службе отметили, что доля товаров местных сибирских производителей составляет около 30%, а в некоторых категориях она достигает 85% (молочные продукты) или практически на 100% представлена местными производителями (мясо птицы и яйца).

До конца года торговая сеть планирует открыть здесь еще девять магазинов.

Кроме того, одновременно с открытием магазинов в Иркутске заработал сервис экспресс-доставки продуктов «Пятерочка Доставка». Услуга покрывает порядка 60% территории города и доступна в Октябрьском, Свердловском и частично Правобережном районах.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что «Пятерочка» первой среди ритейлеров РФ вступила в Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).