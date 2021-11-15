Размытую в поселок на Камчатке дорогу открыли спустя неделю

На Камчатке спустя неделю открыли для легкового автотранспорта дорогу, ведущую в поселок Октябрьский. Восстановительные работы тем не менее продолжаются.

Поселок полностью обеспечен продовольствием и топливом для котельной. Органы местного самоуправления ведут мониторинг в ежедневном режиме. В случае необходимости груз доставят при помощи специальной техники, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на замглавы Октябрьского сельского поселения Виталия Данилина.

Сами жители также подтвердили, что не испытывают дефицита продуктов. Единственная проблема в том, что прервано автобусное сообщение.

Дорогу к поселку Октябрьский размыли волны Охотского моря. Транспортное сообщение с населенным пунктом было остановлено 8 ноября.