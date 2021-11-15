Роспотребнадзор начал проверку после отравления школьников в Удмуртии

Роспотребнадзор устанавливает причины массового отравления детей в школе в Удмуртии. На данный момент ученики идут на поправку.

В учреждении, где отравились 32 ребенка и трое сотрудников, проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Администрация Каракулинской школы намерена продолжить дистанционное обучение. Решение о возобновлении занятий в очном формате будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Окончательный диагноз заболевшим не поставлен.

Ученики и сотрудники почувствовали недомогание в пятницу, 12 ноября. У пострадавших проявились симптомы кишечной инфекции. Восемь учеников были отправлены на амбулаторное лечение, остальные госпитализированы.