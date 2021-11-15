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Покупатели Lada смогут отказаться от допоборудования

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Российский АвтоВАЗ разослал официальным дилерам письмо, в котором говорится, что с 1 декабря на сайте производителя появятся комплектации «с дополнительными вариантами», то есть будет указана информация о включении в базовое оборудование набора аксессуаров, его составе и цене. Об этом сообщает «За рулем».

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Однако, по данным издания, на тех же страницах сайта будет сказано о праве покупателя исключить набор аксессуаров из базового оборудования с соответствующим уменьшением цены автомобиля.

25 ноября стало известно, что АвтоВАЗ начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.

Так, аксессуары на автомобиль будут устанавливаться непосредственно в дилерском центре Lada. Составы комплектов будут примерно одинаковыми, изменения возможны в зависимости от комплектации автомобиля.

28 октября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) собирается проверить новую модель реализации автомобилей компании АвтоВАЗ.

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