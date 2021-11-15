Псковский госуниверситет планирует ввести проверку QR-кодов

Руководство ПсковГУ положительно оценило возможность введения QR-кодов для посещения вуза, сообщает пресс-служба университета.

«Тем студентам, кто не привит, придется делать ПЦР-тесты каждые три дня. И тем, кто имеет медотвод, и тем, кто просто не привился по каким-то причинам. За чей счет будет это организовано, пока обсуждается. Тем студентам, которые не станут сдавать тесты, будет предложено оставаться на дистанционном обучении», — пояснила ректор вуза Наталья Ильина.

Процент привитых студентов не высок, пишет Псковская лента новостей. По стране эта цифра в среднем составляет 32%, а в Псковском госуниверситете — всего 23%. При этом показатель привитых сотрудников и преподавателей вуза достиг 90%.

В студенческом кампусе ПсковГУ может появиться круглогодичный международный центр. Об этом ранее сообщила ректор Наталья Ильина. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак проверили готовность кампуса. Студенты стройотряда, которые работают на объекте, рассказали о своей деятельности и внесли предложение сделать кампус точкой опоры международного центра. Дмитрий Чернышенко поблагодарил студентов и отметил, что в кампусе «прекрасные условия для студентов, которые они строят сами».