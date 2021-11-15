Спасатели помогают водителям вызволять из снега автомобили на Колыме

В Магаданской области продолжают ликвидировать последствия циклона, принесшего в регион дожди и снег. Еще не расчищен от снега участок автодроги Магадан — Балаганное — Талон. Здесь ввели ограничения для движения автобусов и грузовиков.

На территории области работают 163 единицы дорожной техники, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сотрудники ведомства несут дежурство на высокопроходимой технике. На особом контроле находятся участки, где могут образоваться снежные завалы. Между Магаданским и Арманским перевалами развернули пункт обогрева для водителей, которые попали в снежный занос.

Пожарные патрулируют улицы, помогают забуксовавшим автомобилям и машинам коммунальных служб. Аэропорт, паромная переправа через реку Яну и морской торговый порт работают в штатном режиме. Аэромобильная группировка ГУ МЧС приведена в готовность.

15 ноября сообщалось, что на Колыме за три дня выпала месячная норма осадков. По информации синоптиков, природные аномалии в регионе продержатся еще несколько дней.