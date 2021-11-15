Прямой эфир
Общество
Путин призвал не допускать завышения цен при строительстве дорог
Общество
Обход Твери в составе автотрассы М-11 построят к концу 2023 года
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Мир
Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве
Мир
В Польше предложили исключить РФ и Белоруссию из международных организаций
Общество
Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ

Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Мосгордумы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Московской городской думы на площади Революции. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» сообщили в пресс-службе музея.

Они же памятники: на программу Минкультуры по консервации может уйти 500 млн
Многие объекты, требующие спасения, не удалось включить в список из-за юридических сложностей

В рамках подготовки празднования 150-летия основания Исторического музея были проведены работы по реставрации фасадов и ремонту кровли объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городской думы, 1890–1892 гг.» на площади Революции. В советское время здесь располагался Музей В.И. Ленина — главный музей СССР, а сейчас здание входит в комплекс Государственного исторического музея.

«Реставрацию фасадов и кровли музея планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии работы пришлось отложить. Как и планировалось, проведена реставрация фасадов здания, воссозданы части утраченного фасада со стороны пешеходного перехода с улицы Никольской, проведены реставрация парадного крыльца и ремонт шатровых частей кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году», — рассказал директор музея Алексей Левыкин.

Реставрационные работы были проведены на средства целевой субсидии Министерства культуры РФ.

В августе 2018 года Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. 20 октября текущего года работы по реставрации, прерванные ранее, продолжились.

Согласно проекту реставрации, оптимальным решением для проведения работ признано устройство утепленного отапливаемого павильона непосредственно над постаментом. После испытаний павильон зашьют панелями и установят в нем инженерное оборудование.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021