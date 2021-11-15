Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Мосгордумы

Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Московской городской думы на площади Революции. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» сообщили в пресс-службе музея.

В рамках подготовки празднования 150-летия основания Исторического музея были проведены работы по реставрации фасадов и ремонту кровли объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городской думы, 1890–1892 гг.» на площади Революции. В советское время здесь располагался Музей В.И. Ленина — главный музей СССР, а сейчас здание входит в комплекс Государственного исторического музея.

«Реставрацию фасадов и кровли музея планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии работы пришлось отложить. Как и планировалось, проведена реставрация фасадов здания, воссозданы части утраченного фасада со стороны пешеходного перехода с улицы Никольской, проведены реставрация парадного крыльца и ремонт шатровых частей кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году», — рассказал директор музея Алексей Левыкин.

Реставрационные работы были проведены на средства целевой субсидии Министерства культуры РФ.

В августе 2018 года Исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. 20 октября текущего года работы по реставрации, прерванные ранее, продолжились.

Согласно проекту реставрации, оптимальным решением для проведения работ признано устройство утепленного отапливаемого павильона непосредственно над постаментом. После испытаний павильон зашьют панелями и установят в нем инженерное оборудование.