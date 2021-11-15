Власти Подмосковья сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19

В Московской области стабилизировалась ситуация с COVID-19, наблюдается снижение показателей по заболеваемости и госпитализации граждан. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Количество заболевших [COVID-19] приросло на 4% за прошедшую неделю, ежедневная выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12%, и количество вызовов скорой помощи также сократилось на 13%, что позволяет нам в принципе делать выводы, что ситуация у нас стабилизировалась, и мы пошли на снижение», — заявила Стригункова на совещании с правительством региона и главами городских округов.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в столице фиксируется вторую неделю подряд. За последние семь дней ее показатель опустился на 23%, добавил градоначальник.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и в Московской области (2666).

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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