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У тигрицы Золушки из заповедника «Бастак» появились внуки

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Фотоловушки заповедника «Бастак» в ЕАО запечатлели молодую тигрицу Талу с потомством. Тала является дочерью известной в ЕАО тигрицы Золушки. Год назад специалисты заметили травму передней лапы у Талы. Они не исключали, что молодая хищница погибла.

С выпуска Золушки в природные условия в 2013 году началось восстановление группировки тигра в автономии. В помете у Золушки было два котенка — самец и самка. Самец позже покинул территорию, а самка осталась жить рядом с матерью и получила в ходе онлайн-голосования кличку Тала, что в переводе с персидского означает «золотая».

В 2020 году у Талы заметили травму передней левой конечности. С февраля по сентябрь отмечалось прогрессирование хромоты. Тогда остро стоял вопрос об изъятии тигрицы из природной среды для дальнейшей реабилитации. Однако, по данным специалистов центра «Амурский тигр», Тала могла быть кормящей матерью, а ее изъятие привело бы к гибели потомства. Факт наличия у Талы детенышей материалами фотоловушек не подтверждался на протяжении целого года.

Осенью 2021 года Тала впервые отметилась с двумя годовалыми котятами. Таким образом, свое первое потомство она принесла в возрасте трех лет, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что благодаря проекту по восстановлению популяции этих животных число амурских тигров в Еврейской автономной области увеличилось до 20 особей в течение семи-восьми лет.

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