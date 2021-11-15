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Почти 260 км дорог отремонтируют по нацпроекту в Томской области

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Дорожники в следующем году отремонтируют 257 км магистралей в Томской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также планируется сделать освещенными улицы в поселке Светлом, в селах Богашево и Александровское. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

«Существенная часть дорожных расходов направлена на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему мы планируем отремонтировать 257 км дорог регионального и местного значения <…>. Кроме того, выделяем средства на освещение автомобильных дорог в поселке Светлом, в селах Богашево и Александровское», — приводятся в пресс-релизе слова губернатора Сергея Жвачкина, передает РИА «Томск».

В Томской области в этом году направили на губернаторскую программу «Дороги» более 630 млн рублей. В общей сложности привели в порядок 85 км дорог местного значения. На эти цели потратили 634 млн рублей, из которых 500 млн выделили из регионального бюджета. Наибольший объем работ был выполнен в Чаинском районе.

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