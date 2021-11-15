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Прокуроры проверят факт высадки подростков из автобусов в Биробиджане

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Прокуратура Биробиджана проводит проверку информации, распространяемой в соцсетях о том, что кондукторы высаживают подростков без масок из автобусов. Так, по сообщению пользователя, подобный инцидент произошел 14 ноября, когда кондуктор высадил из автобуса двух подростков без масок.

Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося, проверяет соблюдение федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологических требований.

ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру пишет, что отсутствие средств индивидуальной защиты или средств для оплаты проезда не является поводом для высадки детей из общественного транспорта.

В начале октября отец ребенка-инвалида из Казани рассказал, что кондуктор автобуса высадила его сына из-за нехватки 27 рублей на транспортной карте. По словам мужчины, женщина-кондуктор пнула его 12-летнего сына и обругала нецензурной бранью.

В феврале 2021 года в России перевозчикам запретили выгонять детей младше 16 лет из транспорта, если у тех вдруг не окажется средств на оплату проезда.

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