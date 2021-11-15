Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк России повысил ставки по большей части ипотечных программ. Об этом 15 ноября сообщается на сайте банка.

Так, ставка по программе приобретения строящегося жилья теперь стартует от 8,8%, готового жилья — от 8,7% (ранее — от 8,1%).

В то же время ставка по программе рефинансирования ипотеки и других кредитов составит от 8,6% (ранее — от 8,2%). Ставка по программе строительства жилого дома начинается от 9,6% (ранее — от 9,2%), загородной недвижимости – от 8,8% (ранее — от 8,4%), программе кредитования под залог недвижимости — от 9,6% (ранее — от 9,2%).

Ставку по военной ипотеке повысили до 7,9 с 7,5%. Ставка по программе гаража или машино-места стартует от 9,7% (ранее — 9,3%). Ставка по программе покупки комнаты в ипотеку теперь составит от 8,7% (ранее — от 7,3%).

Ранее в тот же день сообщалось, что за минувшие два года доля россиян с ипотекой, зарплата которых составляет менее 20 тыс. рублей в месяц, выросла на 50%, а тех, кто получает от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, — на 30% с 2019 года. При этом отмечалось, что больше всего берут ипотеку в России граждане с зарплатой 60–100 тыс. рублей.

До этого, 11 ноября, в компании «Дом.РФ» «Известиям» рассказали, что среди регионов с наибольшим объемом строительства жилья, подпадающего под семейную ипотеку, — Ленинградская (100%) и Московская области (98%), а также Ростовская и Тюменская (по 95%). При этом в Краснодарском крае только 57% жилья подпадает под программу, в Москве — 58%.