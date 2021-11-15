Прямой эфир
Общество
Путин призвал не допускать завышения цен при строительстве дорог
Общество
Обход Твери в составе автотрассы М-11 построят к концу 2023 года
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Мир
Беженцы на белорусско-польской границе прорвали часть заграждений
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве
Мир
В Польше предложили исключить РФ и Белоруссию из международных организаций
Общество
Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк России повысил ставки по большей части ипотечных программ. Об этом 15 ноября сообщается на сайте банка.

Кто успел, кто опоздал: у россиян сократился спрос на рефинансирование
На фоне роста ставок стоит ли еще прибегать к перекредитованию

Так, ставка по программе приобретения строящегося жилья теперь стартует от 8,8%, готового жилья — от 8,7% (ранее — от 8,1%).

В то же время ставка по программе рефинансирования ипотеки и других кредитов составит от 8,6% (ранее — от 8,2%). Ставка по программе строительства жилого дома начинается от 9,6% (ранее — от 9,2%), загородной недвижимости – от 8,8% (ранее — от 8,4%), программе кредитования под залог недвижимости — от 9,6% (ранее — от 9,2%).

Ставку по военной ипотеке повысили до 7,9 с 7,5%. Ставка по программе гаража или машино-места стартует от 9,7% (ранее — 9,3%). Ставка по программе покупки комнаты в ипотеку теперь составит от 8,7% (ранее — от 7,3%).

Ранее в тот же день сообщалось, что за минувшие два года доля россиян с ипотекой, зарплата которых составляет менее 20 тыс. рублей в месяц, выросла на 50%, а тех, кто получает от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, — на 30% с 2019 года. При этом отмечалось, что больше всего берут ипотеку в России граждане с зарплатой 60–100 тыс. рублей.

До этого, 11 ноября, в компании «Дом.РФ» «Известиям» рассказали, что среди регионов с наибольшим объемом строительства жилья, подпадающего под семейную ипотеку, — Ленинградская (100%) и Московская области (98%), а также Ростовская и Тюменская (по 95%). При этом в Краснодарском крае только 57% жилья подпадает под программу, в Москве — 58%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021