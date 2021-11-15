В Кремле ответили на заявление о причастности России к миграционному кризису

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и Украины.

«Мы оцениваем это заявление как неверное, это неверная трактовка миграционной ситуации на белорусско-украинской границе, Путин ранее уже исключил причастность России к ситуации. Также в этом не виноват Лукашенко, его неверно тут упоминать», — сказал представитель Кремля.

14 ноября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе — это «попытка [президента Белоруссии Александра] Лукашенко отвлечь внимание от действий России».

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечься от действий России на границе с Украиной», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

В этот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что согласен с позицией России в необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он также отметил, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

13 ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что президент Белоруссии и врио канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить. Российский лидер выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшее время, поскольку беженцы стремятся попасть именно в ФРГ.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.