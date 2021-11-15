Прямой эфир
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ
Культура
Аукционный дом Christie’s готов продавать любые лоты за криптовалюту
Мир
ЕС ужесточит санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения
Наука
Космонавт обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле МКС
Общество
Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий
Мир
Власти Грузии вновь отказали Саакашвили в присутствии на судебном процессе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о росте атмосферного давления
Экономика
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов

Эксперты оценили внедрение «антиотмывочной» платформы Центробанка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России должен повысить эффективность борьбы с отмыванием денег хотя бы из-за централизованного характера проекта. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Статус отказа: в ЦБ ждут уменьшения числа блокировок банковских операций
Как пилотирование и внедрение «антиотмывочной» платформы регулятора повлияют на рынок

Таким образом Казанцев прокомментировал проект, в котором примут участие 40 банков. С помощью системы банк сможет не самостоятельно анализировать каждого клиента, а использовать информацию Центробанка, которая будет делить клиентов по принципу светофора на три группы.

«Любой банк, подключенный к платформе, сразу сможет оценить нового клиента, даже если он раньше с этим клиентом не работал. Это также может снизить расходы банков на «антиотмывочную» борьбу, так как от «красных» клиентов можно будет сразу отказываться, не проводя их полную проверку», — сказал Казанцев.

При этом банки хотели бы снять с себя ответственность за блокировку счетов или отказ в их открытии, однако ЦБ не спешит это делать, добавил эксперт. Также нуждается в доработке механизм пересмотра решение об отнесении юрлица к группе высокого уровня риска.

«На данный момент законопроект предусматривает механизм обжалования через межведомственную комиссию, созданную при ЦБ РФ, при этом пожаловаться в суд можно только после рассмотрения жалобы межведомственной комиссией, а вот срок рассмотрения жалобы межведомственной комиссией законопроектом не установлен», — добавил Казанцев.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин добавил, что в первую очередь в красную зону попадут только те клиенты, которые потенциально должны прекратить свою деятельность, в связи с тем что имеются признаки ее «незаконности».

Мишин считает, что банки будут пользоваться информацией Центробанка, чтобы снизить риски. Количество необоснованных блокировок счетов должно существенно снизиться. При этом он обратил внимание на отсутствие механизма компенсации для тех лиц, что были реабилитированы из красной зоны или были внесены туда по ошибке.

«Предлагаемое законопроектом последствие отнесения клиента кредитной организации к группе высокого уровня риска в виде отказа в выдаче остатка денежных средств со счета клиента либо в перечислении его на другой счет клиента (п. 4 ст. 77 закона 115-ФЗ) фактически представляет собой внесудебное изъятие денежных средств в пользу кредитной организации (бесплатная ликвидность для банка)», — добавил Мишин.

В тестировании ЗСК, как выяснили «Известия», будут принимать участие около 40 российских банков, в том числе «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, «Зенит», СКБ-банк. При использовании банками платформы ЗСК ожидается существенное снижение числа отказов в выполнении распоряжений клиентов за счет широкого спектра операций, в отношении которых такие отказы не будут допускаться, ожидают в ЦБ.

Пилотирование позволит оперативно отработать интеграцию платформы ЗСК во внутренние банковские системы. Процесс не отразится на деятельности клиентов финорганизаций. Пилотирование продлится до марта 2022 года. При этом запустить платформу в промышленную эксплуатацию нельзя, поскольку регулирующий ее законопроект еще не принят.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021