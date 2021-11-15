Эксперты оценили внедрение «антиотмывочной» платформы Центробанка

Запуск платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России должен повысить эффективность борьбы с отмыванием денег хотя бы из-за централизованного характера проекта. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Таким образом Казанцев прокомментировал проект, в котором примут участие 40 банков. С помощью системы банк сможет не самостоятельно анализировать каждого клиента, а использовать информацию Центробанка, которая будет делить клиентов по принципу светофора на три группы.

«Любой банк, подключенный к платформе, сразу сможет оценить нового клиента, даже если он раньше с этим клиентом не работал. Это также может снизить расходы банков на «антиотмывочную» борьбу, так как от «красных» клиентов можно будет сразу отказываться, не проводя их полную проверку», — сказал Казанцев.

При этом банки хотели бы снять с себя ответственность за блокировку счетов или отказ в их открытии, однако ЦБ не спешит это делать, добавил эксперт. Также нуждается в доработке механизм пересмотра решение об отнесении юрлица к группе высокого уровня риска.

«На данный момент законопроект предусматривает механизм обжалования через межведомственную комиссию, созданную при ЦБ РФ, при этом пожаловаться в суд можно только после рассмотрения жалобы межведомственной комиссией, а вот срок рассмотрения жалобы межведомственной комиссией законопроектом не установлен», — добавил Казанцев.

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мишин добавил, что в первую очередь в красную зону попадут только те клиенты, которые потенциально должны прекратить свою деятельность, в связи с тем что имеются признаки ее «незаконности».

Мишин считает, что банки будут пользоваться информацией Центробанка, чтобы снизить риски. Количество необоснованных блокировок счетов должно существенно снизиться. При этом он обратил внимание на отсутствие механизма компенсации для тех лиц, что были реабилитированы из красной зоны или были внесены туда по ошибке.

«Предлагаемое законопроектом последствие отнесения клиента кредитной организации к группе высокого уровня риска в виде отказа в выдаче остатка денежных средств со счета клиента либо в перечислении его на другой счет клиента (п. 4 ст. 77 закона 115-ФЗ) фактически представляет собой внесудебное изъятие денежных средств в пользу кредитной организации (бесплатная ликвидность для банка)», — добавил Мишин.

В тестировании ЗСК, как выяснили «Известия», будут принимать участие около 40 российских банков, в том числе «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, «Зенит», СКБ-банк. При использовании банками платформы ЗСК ожидается существенное снижение числа отказов в выполнении распоряжений клиентов за счет широкого спектра операций, в отношении которых такие отказы не будут допускаться, ожидают в ЦБ.

Пилотирование позволит оперативно отработать интеграцию платформы ЗСК во внутренние банковские системы. Процесс не отразится на деятельности клиентов финорганизаций. Пилотирование продлится до марта 2022 года. При этом запустить платформу в промышленную эксплуатацию нельзя, поскольку регулирующий ее законопроект еще не принят.