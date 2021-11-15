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В России начались продажи обновленной модели Kia Ceed

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Компания Kia начала продажи в России обновленных хетчбэка Ceed и универсала Ceed SW. Цены на хетчбэк составляют от 1 564 900 рублей до 2 109 900 рублей, универсал доступен в диапазоне от 1 604 900 до 2 179 900 рублей Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 ноября в редакцию «Известий».

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Обновленные Ceed и Ceed SW будут предлагаться в России в шести комплектациях.

В базовую версию Comfort входят колеса с шинами 195/65 R15 на стальных дисках, приборная панель Supervision, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

На автомобили в версии Luxe устанавливаются колеса с шинами 205/55 R16 на легкосплавных литых дисках, светодиодные дневные ходовые огни, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль.

В комплектации Prestige модель оснащается датчиком дождя, системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, имеет функции задержки выключения фар при закрывании замков и дистанционного запуска двигателя с ключа. Также начиная с комплектации Prestige устанавливается заводской комплекс телематики Kia Connect, позволяющий владельцу дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревом рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о его местонахождении и другие сведения.

Версия Premium включает в себя электрорегулировку поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира, мультимедийно-навигационную систему с сенсорным дисплеем, поддержку получения информации о пробках в реальном времени, Android Auto и Apple CarPlay.

В комплектацию GT Line входят 17-дюймовые колеса с шинами Michelin 225/45 R17 на легкосплавных дисках, спортивный передний бампер, накладки на пороги, спортивные передние сиденья, спортивное рулевое колесо с эмблемой GT Line и черная отделка потолка.

Максимальная комплектация GT Line+ оснащается наиболее полным набором систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise. К нему относятся: система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, автоматическое управление дальним светом, системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.

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