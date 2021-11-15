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Лукашенко подтвердил намерение ответить на новые санкции Евросоюза

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 ноября заявил, что не шутил, говоря о жестком ответе на новые санкции Евросоюза из-за миграционного кризиса. Об этом 15 ноября сообщает агентство «БелТА».

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«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком, и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда», — сказал он.

По словам белорусского лидера, Минск обвиняют в развязывании миграционного кризиса. Лукашенко заявил, что «организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже».

«Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», — подчеркнул он.

11 ноября Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем [транзит] для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» — задался вопросом Лукашенко.

15 ноября стало известно, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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