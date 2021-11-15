Браконьеры вырубили более 80 елей в Хехцирском заказнике

В Хехцирском заповеднике в Хабаровском крае задержали браконьеров, которые срубили более 80 хвойных деревьев. Двое мужчин спиливали верхушки деревьев, оставляя поврежденные стволы, рассказали ИА AmurMedia специалисты «Заповедного Приамурья».

По словам экологов, такое происходит постоянно перед новогодними праздниками. Они отметили, что деревья, спиленные в ноябре, не могут долго выдерживать домашнего тепла и быстро осыпаются.

11 ноября сообщалось, что в Магадане сотрудники Горлесхоза приступили к изготовлению новогодних елок. Они используют порубочные остатки, которые были собраны во время противопожарных мероприятий.