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МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022

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Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в ОИ-2022. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК», — сказал Поздняков.

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По его словам, возникли определенные сложности.

«Была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора»,— рассказал он.

Также президент ОКР добавил, что в начале декабря компания Zasport представит форму широкой публике.

В августе президент Поздняков рассказал, что россияне на Олимпийских играх-2022 выступят под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. В рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград

Ранее, 27 октября, вице-председатель оргкомитета зимних Игр в Пекине, заммэра китайской столицы Чжан Цзяньдун заявил, что олимпийская деревня откроется 27 января, а 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня.

Олимпийский огонь прибыл в столицу Китая 20 октября из греческих Афин после проведения там церемонии передачи пламени китайской делегации. В тот же день в олимпийской башне прошла церемония приветствия огня.

4 октября стало известно, что оргкомитет Игр принял решение о допуске к участию в соревнованиях привитых российскими вакцинами от коронавируса атлетов.

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