Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Министерство финансов РФ предложило с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку до 261 рубля за 0,5 литра, а на коньяк — до 480 рублей. Об этом свидетельствует проект соответствующего приказа Минфина, опубликованный на федеральном портале проектов правовых актов.

Таким образом, минимальная розничная цена на водку, которая сейчас составляет 243 рубля, может быть повышена на 7,4%, а на коньяк, с текущих 446 рублей, может вырасти на 7,6%.

Кроме того, согласно проекту приказа, предлагается повысить и минимальную розничную цену на бренди — с 324 до 348 рублей.

Минимальную отпускную цену на бренди могут увеличить с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, оптовую — с 269 до 284 рублей, оптовую цену коньяка — с 352 до 371 рубля, отпускную цену коньяка — с 370 до 391 рубля.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2022 года может составить 214 рублей против 203 рубля в настоящее время, оптовая — 222 рубля против действующей сейчас 210 рублей за 0,5 литра.

Ранее, 30 мая, член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил определить норму, ограничивающую объем покупаемого одним гражданином алкоголя. По его мнению, 5 литров алкоголя на душу населения в год станет оптимальной мерой.

До этого, 26 марта, сообщалось, что Минпромторг РФ рассмотрит предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми. По словам основателя Национального родительского комитета в Татарстане Ирины Волынец, покупка таких товаров в присутствии ребенка может вызвать у него ранний интерес к алкоголю и сигаретам, что впоследствии может перерасти во вредные привычки, пагубно влияющие на здоровье.

Минфин устанавливает минимальную цену на алкоголь для борьбы с теневым производством с 2009 года. В течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на различные категории вин.