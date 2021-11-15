Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Снижение заболеваемости COVID-19 в Москве фиксируется вторую неделю подряд, за последние семь дней ее показатель опустился на 23%. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

«Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд», — заявил Собянин.

Также мэр поблагодарил всех, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и в Московской области (2666).

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной. При этом он объяснил, что принуждать к вакцинации никого не будут.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.