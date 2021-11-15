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Метеоролог предупредил об осадках в Москве

Метеоролог Синенков рассказал, стоит ли ждать снега в Москве на неделе
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Погода в Москве на текущей неделе будет разной, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказал в понедельник, 15 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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По словам специалиста, с понедельника по четверг температура воздуха будет составлять –3...–5 градусов, без осадков, облачно.

«Но уже в ночь а пятницу в Москву и область с Запада придет циклон и температура воздуха поднимется до +2...+3 градуса. Будет ветрено. Мы ожидаем осадки в виде дождя и мокрого снега, а атмосферное давление станет ниже нормы и составит 725–730 мм рт. ст. Снежного покрова не будет из-за положительных показателей температуры», — сказал Синенков в беседе с «Известиями».

14 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице с понедельника ожидается «пушкинская» погода, когда будет много солнца, а днем и ночью — морозы. Дневная температура составит до +2…+5 градусов. Эта погода сохранится в Москве минимум до четверга, добавил он.

Ранее, 10 ноября, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы.

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