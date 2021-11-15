Швейцарский инвестбанк UBS повысил целевую цену акций «Роснефти»

Крупнейший швейцарский инвестиционный банк UBS пересмотрел оценку по акциям «Роснефти», повысив рекомендацию до «Покупать» и целевую цену на 47%, до $11,5/ГДР. Об этом говорится в отчете, представленном в понедельник, 15 ноября (есть в распоряжении «Известий»).

Несмотря на то что банк долгое время придерживался консервативной точки зрения в отношении прогнозов динамики нефти и перспектив компании, он изменил свою позицию после достижения «Роснефтью» высоких показателей по итогам III квартала 2021 года.

Решение о пересмотре рекомендации и целевой цены обосновано рядом ключевых факторов. Так, ожидается, что «Роснефть» в 2021–2025 гг. обеспечит самый высокий показатель доходности свободного денежного потока (отношения СДП на акцию к цене акции) среди конкурентов — 19% у «Роснефти» против 14% у других компаний. При этом дивидендная доходность компании в указанный период может составить в среднем 13% к текущей цене акции.

Еще одним фактором пересмотра показателей является то, что у «Роснефти» наблюдается самый высокий потенциал роста добычи — 5% в год до 2025 года. Такой прогноз связан с ослаблениями ограничений ОПЕК+ и запуском новых газовых проектов, таких как «Роспан», «Харампур» и «Восток Ойл».

Важную роль также играет потенциал продажи новых долей в проекте «Восток Ойл», в котором у компании осталось 85%.

Кроме того, экспорт 10 млрд куб. м газа может принести около 5% дополнительной прибыли EBITDA, однако данный фактор еще не заложен в базовые предпосылки модели.

12 ноября «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность за девять месяцев 2021 года. Как следует из сообщения, с начала года ее чистый финансовый долг и торговые предоплаты уменьшились на $8,4 млрд.

Как отметил глава компании Игорь Сечин, чистая прибыль за девять месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.

11 ноября «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года. Размер отчислений превысил 191 млрд рублей. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с «Известиями» отмечал, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли.