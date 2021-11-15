Глава похоронной службы заявил о росте нагрузки на отрасль из-за волн COVID-19

Глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов 15 ноября сообщил, что нагрузка на похоронную сферу повышается по мере нарастания волн смертности от COVID-19.

По его информации, наибольшие показатели отмечены летом — в июне и июле этого года. Екимов добавил, что в Москве количество захоронений увеличилось на 25–30%, рост носит скачкообразный характер.

«На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно... Это по сравнению с 300 во внекризисный период», — рассказал он в беседе РБК.

Уточняется, что до пандемии коронавируса, с января по сентябрь 2019 года, «Ритуал» произвел 77,7 тыс. захоронений. В аналогичном периоде 2020 года показатель составил 87,2 тыс., в 2021 году — 85,5 тыс.

Сейчас показатели приближены к «демографически адекватным».

13 ноября в РФ зарегистрирован максимум по количеству связанных с коронавирусом летальных исходов за сутки — 1241.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.