Россиянам рассказали о риске отключения более половины корпоративных номеров

С 1 декабря 2021 года от услуг связи могут быть отключены более половины абонентов, имеющих корпоративные номера. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила газета «Коммерсантъ».

Заблокированы могут быть сим-карты 16 млн россиян. Все из-за закона «О связи», которым регулируется оборот серых сим-карт. Закон предписывает, что данные о корпоративных абонентах должны быть внесены единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Пока более половины корпоративных клиентов не передали свои данные.

Данные должны быть внесены в систему до конца ноября.

Отмечается, что отключение номеров приведет к снижению выручки операторов, а многие компании рискуют остаться без сотовой связи, пишет сайт «Газета.Ru».

Также в этот день Минцифры РФ сообщило, что на портале госуслуг с 1 июня текущего было подтверждено более 13,3 млн корпоративных сим-карт. Сейчас Минцифры проводит работу, чтобы до 30 ноября все корпоративные клиенты подали сведения об абонентах.

Чтобы пройти регистрацию, предприниматели или юридические лица должны предоставить данные о сим-картах корпоративных пользователей операторам мобильной связи, после чего абонентам необходимо подтвердить использование сим-карт через портал госуслуг.