Двух граждан России обвинили в Польше в организации нелегальной миграции

Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила польская прокуратура.

«Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины», — говорится в сообщении.

По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока.

Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Он добавил, что для решения миграционного кризиса пора предпринимать «конкретные шаги».

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза (ЕС). Они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

До этого Моравецкий заявлял, что власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС. Всё это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.