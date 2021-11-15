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В Липецкой области возбудили уголовное дело после пожара на НЛМК

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После возгорания на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецкой области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом 15 ноября сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ. Оно предусматривает наказание за нарушение требований безопасности на производственных объектах, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровья либо крупный ущерб.

«По данным следствия, вечером 14 ноября 2021 года на территории угольного склада промышленного предприятия в результате нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание с частичным обрушением кровли. Машинист питателя цеха углеподготовительного с ожогами более 50% тела госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в опубликованном сообщении.

Сообщение о взрыве в одном из цехов НЛМК поступило 14 ноября в 21:14. Произошло частичное обрушение кровли.

В результате взрыва пострадала женщина-рабочая. Спасатели извлекли ее из-под завалов и передали медикам. Пострадавшая в ЧП на НЛМК доставлена в ожоговый центр. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщали журналисты.

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