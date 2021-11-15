Синоптик предупредил москвичей о росте атмосферного давления

Показатели атмосферного давления в Московском регионе будут повышаться на протяжении всего дня в понедельник, 15 ноября. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

При этом он отметил, что к вечеру показатели будут на уровне 763 мм рт. ст.

«Ветер северный, северо-западный 3–8 м/сек, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 763 мм рт. ст.», — уточнил Синенков.

В Москве и Московской области под влиянием антициклона будет облачно с прояснениями и без осадков.

«Температура днем в столице — около 0, по области — минус –3...+2 градуса», — добавил синоптик.

Ранее, 10 ноября, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы.