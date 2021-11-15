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Инфекционист описал три сценария развития ситуации с COVID-19

Инфекционист Жемчугов: у коронавируса SARS-CoV-2 есть три варианта развития
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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в понедельник, 15 ноября, раскрыл три сценария эволюции COVID-19.

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По словам инфекциониста, пути дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов.

«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS», — приводит радио Sputnik слова Жемчугова.

По словам инфекциониста, при третьем сценарии вирус останется с людьми навсегда, как произошло с гриппом, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что вакцинацию от COVID-19 могут внести в календарь прививок до конца года. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от коронавируса станет обязательной.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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