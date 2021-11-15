Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов

Заявки более 2 тыс. компаний на субсидии и гранты одобрили в Москве с начала 2021 года. Общая сумма поддержки по ним превышает 2 млрд рублей. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В этом году уже одобрены заявки на субсидии и гранты на общую сумму свыше двух млрд рублей. В числе наиболее активных получателей — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», — сообщила Сергунина.

По ее словам, в последние недели количество рассматриваемых документов значительно возросло. Так, на октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных с начала года заявок: 673 обращения на 552,2 млн рублей.

Затраты на ведение бизнеса по франшизе чаще всего компенсируют ресторанам и кафе (45% от всех поддержанных заявок), салонам красоты (20% от всех заявок) и частным детским садам (6%), отметила заммэра.

«Один из самых востребованных видов выплат — субсидии и гранты для экспортеров. Их получатели представляют самые разные отрасли. Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров. Всего одобрено 239 заявок на 566 млн рублей», — добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

8 ноября заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в столице будут предоставлены около 110 тыс. предприятий и дадут рабочие места почти 284 тыс. человек. По его словам, среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты.