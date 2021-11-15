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В центре Санкт-Петербурга произошла стрельба

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В центре Санкт-Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 15 ноября на улице Гороховая. На мужчину в ходе конфликта напали двое злоумышленников и выстрелили в его автомобиль Mercedes, повредив транспортное средство. После этого они скрылись.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

7 ноября в подъезде жилого дома в подмосковной Балашихе произошел конфликт. Его участниками стали лифтеры и жильцы дома, недовольные громким ремонтом. После словесной перепалки началась драка. Затем жильцы дома открыли стрельбу. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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