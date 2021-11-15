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Автоэксперт перечислил места с наибольшим риском образования гололеда

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Автомобильный эксперт и ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин рассказал, в каких местах наиболее высокий риск образования гололеда.

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В беседе с радио Sputnik в воскресенье, 14 ноября, эксперт отметил, что ночные заморозки могут приводить к образованию гололеда и спровоцировать ДТП.

Чаще всего, по его словам, автомобилисты попадают в аварии из-за скользких дорог на тех участках, где движение наименее интенсивное. Кроме того, опасными могут быть перекрестки, поскольку их активно продувает холодный ветер.

Субботин пояснил, что шины автомобиля горячие и во время движения разогревают асфальт, из-за чего даже при отрицательной температуре можно двигаться спокойно по городским магистралям. Между тем во дворе дома или на загородном шоссе будет гололед, как и на перекрестках, пишет РИАМО.

Специалист отметил, что нужно всё время помнить об этих опасных зонах, особенно если велик соблазн утратить бдительность рядом с домом.

Вероятность гололеда выше в ночное и утреннее время, потому что температура воздуха в это время ниже, а машин на дорогах меньше. Не беспокоиться о гололеде, по словам Субботина, можно, если утро начинается с 12 часов. Если утро начинается в семь, восемь или девять часов, то будет скользко, отмечает телеканал «Звезда».

В октябре технический директор сети автосалонов Максим Рязанов рассказал о подготовке автомобиля к зиме. Он подчеркнул, что самым важным пунктом подготовки является своевременная замена летней резины на зимнюю. Остальные мероприятия по подготовке машины к зимнему сезону являются добровольными, однако Рязанов рекомендовал проверить аккумулятор и при необходимости его заменить.

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