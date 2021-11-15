Прямой эфир
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ
Культура
Аукционный дом Christie’s готов продавать любые лоты за криптовалюту
Мир
ЕС ужесточит санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения
Наука
Космонавт обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле МКС
Общество
Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий
Мир
Власти Грузии вновь отказали Саакашвили в присутствии на судебном процессе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о росте атмосферного давления
Экономика
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов
Сюжет:

В России за сутки выявили 38 420 новых случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 420 новых случев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок
Когда документ будет готов к рассмотрению в окончательном чтении

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и в Московской области (2666).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1211, выздоровело 27 972 человека.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной. При этом он объяснил, что принуждать к вакцинации никого не будут.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021