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Мурашко предупредил о непростой зиме из-за роста респираторных заболеваний

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что конец осени и предстоящая зима будут непростыми ввиду роста респираторных заболеваний. Об этом он сообщил в интервью ТАСС 15 ноября.

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«Осень 2020-го — вторая волна коронавируса оказалась высокой, потребовав предельной мобилизации отечественной медицины. Хотя и сейчас тоже тяжело. Уже понятно: конец осени и предстоящая зима будут непростыми. Это всегда опасный период, когда традиционно отмечается рост респираторных инфекций, обостряются многие хронические заболевания», — пояснил Мурашко.

Кроме того, он отметил, что при этом в прошлом году, благодаря активной вакцинации от гриппа, удалось избежать его широкого распространения.

«В этом году он появился рано, и, конечно, нельзя расслабляться. Это чревато дополнительными проблемами», — резюмировал министр.

Ранее в этот же день иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что коллективный иммунитет россиян против коронавируса может достичь 80% в апреле. При этом он отметил, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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