Вакцинацию от COVID-19 внесут в календарь прививок, передает телеканал «Известия».

Законопроект могут рассмотреть во втором и третьем чтениях до конца 2021 года. Для некоторых профессий вакцина может стать обязательной. В этом списке — медики, учителя, работники торговли. Но для остальных групп населения вакцинация останется добровольной.

В России 40 регионов ввели обязательные прививки для части населения. Поэтому фактически нормы законопроекта в стране уже действуют.

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