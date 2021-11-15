Месячная норма осадков выпала в Магаданской области за три дня

В Магаданской области за три дня выпала месячная норма осадков в виде снега, передает 15 ноября телеканал РЕН ТВ.

По информации синоптиков, температура воздуха в регионе в понедельник днем не опустится ниже –1 градуса, а природные аномалии в регионе продержатся еще несколько дней.

Водители грузовиков используют специальные цепи для колес автомобилей, чтобы ездить по гололедице.

«В ликвидации последствий циклона на автомобильных дорогах задействованы 60 единиц техники и 244 человека», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что проезд по некоторым дорогам ограничен для автобусов, грузовых машин и полуприцепов из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает MagadanMedia,13 ноября в Хасынском округе Магаданской области на автодороге «Колыма» микроавтобус Mercedes-Benz 22360С с пассажирами съехал в кювет из-за гололеда. Пассажиры не пострадали.

В отделении по пропаганде ГИБДД УМВД России по Магаданской области отметили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

15 ноября в правительстве Чукотского автономного округа сообщили, что в Анадыре из-за обрушившегося на город циклона отменили уроки для школьников 1–5-х классов.

Окружное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. Из-за ухудшившихся погодных условий были задержаны несколько местных авиарейсов и рейс в Петропавловск-Камчатский, сообщает REGNUM.

По прогнозам синоптиков, в понедельник порывы ветра в регионе могут достигать 25 м/с, также возможна метель. В настоящее время в городе идет снег, скорость ветра составляет около 9 м/с.