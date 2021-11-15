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Врач перечислил причины болей в спине

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Одна из причин, которая приводит к возникновению болей в спине — плоскостопие. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказал травматолог-ортопед высшей категории Максим Гончаров.

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«Из-за плоскостопия центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника. Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника», — приводит радио Sputnik слова Гончарова.

Он отметил, что самой частой причиной болей является «остеохондроз». Специалист пояснил, что к 50 годам число страдающих этим недугом приближается к 70%. Cвязанные с ним нарушения кровоснабжения мозга, межпозвонковая грыжа и радикулит — осложнения, к которым остеохондроз приводит. Остановить развитие болезни можно с помощью занятий спортивной ходьбой и езды на велотренажере.

«Перед тем, как начать заниматься бегом, нужно провести исследование стоп на плоскостопие и компенсировать его стельками нужного типа — спортивными и для повседневной обычной ходьбы, но изготовленными исключительно индивидуально», — заключил врач.

10 ноября доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова заявила, что испортить зрение могут некоторые повседневные привычки, в частности работа при слабом освещении, недостаток воды и чтение в транспорте.

Врач обратила внимание на то, что органы зрения не успевают перестраиваться с такой большой скоростью. Она заверила, что для того, чтобы зрачки расширились и привыкли к яркому свету, нужно пять секунд, а для их сужения — 5 минут.

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