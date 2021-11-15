Белый дом назвал время саммита Байдена с Си Цзиньпином

Виртуальная встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоится 15 ноября в 19:45 по вашингтонскому времени (03:45 вторник мск). Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на рабочее расписание Байдена.

Отмечается, что перед встречей американский лидер подпишет принятый конгрессом инфраструктурный законопроект, заявленной целью которого является конкуренция США с КНР по качеству инфраструктуры.

О предстоящей в понедельник встрече сообщили ранее СМИ, ссылаясь собственные источники. NewYork Post, в частности, уточнял, что такая дата определена из-за нарастающей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что встреча пройдет на следующей неделе. Утверждалось, что стороны не будут рассматривать вопрос открытия консульства США в Чэнду и китайского дипломатического представительства в Хьюстоне. Оба ведомства закрылись в июле 2020 года на фоне ухудшения отношений США и КНР.

В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

О том, что Джо Байден и Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года, стало известно 6 октября. Такая информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Ян Цзечи.

Ранее 6 октября Байден обсудил с китайским коллегой Тайвань. Кроме того, американского президента попросили прокомментировать предполагаемые полеты военно-воздушных сил Китая в зоне воздушной ответственности Тайваня, которые в СМИ назвали провокационными, на что Байден ответил, что с председателем Китая они договорились о необходимости соблюдать соглашение по Тайваню.