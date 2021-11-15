Прямой эфир
Мир
Саакашвили захотел приехать в суд на слушание по «делу пиджаков»
Общество
В школах Анадыря из-за метели отменили занятия для младшеклассников
Мир
Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице
Культура
Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021
Интернет
В процессорах Intel нашли уязвимость для шпионажа
Мир
НАТО заявило об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в альянс
Мир
Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке
Армия
Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года
Мир
The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах
Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021

Белый дом назвал время саммита Байдена с Си Цзиньпином

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Виртуальная встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоится 15 ноября в 19:45 по вашингтонскому времени (03:45 вторник мск). Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на рабочее расписание Байдена.

Оставаться верными начальной цели
Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на 21-м заседании Совета глав государств — членов ШОС 17 сентября 2021 года

Отмечается, что перед встречей американский лидер подпишет принятый конгрессом инфраструктурный законопроект, заявленной целью которого является конкуренция США с КНР по качеству инфраструктуры.

О предстоящей в понедельник встрече сообщили ранее СМИ, ссылаясь собственные источники. NewYork Post, в частности, уточнял, что такая дата определена из-за нарастающей напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что встреча пройдет на следующей неделе. Утверждалось, что стороны не будут рассматривать вопрос открытия консульства США в Чэнду и китайского дипломатического представительства в Хьюстоне. Оба ведомства закрылись в июле 2020 года на фоне ухудшения отношений США и КНР.

В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

О том, что Джо Байден и Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года, стало известно 6 октября. Такая информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Ян Цзечи.

Ранее 6 октября Байден обсудил с китайским коллегой Тайвань. Кроме того, американского президента попросили прокомментировать предполагаемые полеты военно-воздушных сил Китая в зоне воздушной ответственности Тайваня, которые в СМИ назвали провокационными, на что Байден ответил, что с председателем Китая они договорились о необходимости соблюдать соглашение по Тайваню.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021