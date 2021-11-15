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Орнитолог рассказал о причинах появления «туч из скворцов»

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Орнитолог Вадим Мишин прокомментировал видео из Instagram, на кадрах которого запечатлены скворцы, летающие огромной «тучей».

Как пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 14 ноября, образование стай происходит в тот момент, когда птенцы готовятся к миграции. Птицы перемещаются таким единым строем, несмотря на то, что происходит это несколько хаотично.

«Для того, чтобы успешно долететь, нужно обеспечить себе безопасность. Объединение мелких беззащитных птичек так ее и обеспечит. Таким образом они оберегают себя от летающих хищников», — разъяснил орнитолог.

Специалист добавил, что для того, чтобы удержаться в таком строю, все скворцы должны быть здоровыми и готовыми к миграции. Слабые и больные птицы отстанут и погибнут, но сохранится здоровая популяция птиц.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик с «роем» скворцов, снятый в станице Анастасиевской Славянского района Краснодарского края. Как пишет «КП-Краснодар», ученые называют подобное явление мурмурацией, однако до конца оно пока не изучено. Как уточнил биолог Вениамин Голубитченко, «поведение всех особей животного мира обычно связано с процессом выживания».

10 ноября власти Башкирии пообещали позаботиться о лебедях на замерзающем озере Ширень в Бирском районе, которые не спешат улетать на зимовку. Птиц пообещали отправить на передержку в случае, если они не улетят.

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