Саакашвили захотел приехать в суд на слушание по «делу пиджаков»

Городской суд в Тбилиси в понедельник, 15 ноября, рассмотрит дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате государственных средств. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.

«Судебный процесс назначен на 15 ноября. Заседание пройдет по «делу пиджаков», — цитирует «РИА Новости» адвоката.

Он отметил, что судебный процесс начнется в 11.00 (10.00 мск). По его словам, заключенный Саакашвили хочет присутствовать на процессе, несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные 45-дневной голодовкой.

Дело о растрате государственных средств в отношении бывшего лидера Грузии известно как «дело пиджаков». Следственные органы, предъявившие в июле 2014 года Саакашвили заочно обвинение, утверждают, что политик на государственные средства купил себе дорогую одежду. В списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в $28,6 тыс.

В субботу, 13 ноября, личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

В тот же день сторонники экс-президента Грузии и оппозиционной партии «Единое национальное движение» собрались перед зданием парламента страны в Тбилиси, чтобы провести политическую акцию. Отмечалось, что главным требованием собравшихся стал перевод Саакашвили из тюремной в обычную больницу и его освобождение.

11 ноября Саакашвили объявил о прекращении голодовки, заявив, что «голодовка становится оружием русских и действующего правительства» против него.

Бывшего грузинского лидера насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением перевозку политика в госпиталь.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.