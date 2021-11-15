Прямой эфир
Мир
Саакашвили захотел приехать в суд на слушание по «делу пиджаков»
Общество
В школах Анадыря из-за метели отменили занятия для младшеклассников
Мир
Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице
Культура
Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021
Интернет
В процессорах Intel нашли уязвимость для шпионажа
Мир
НАТО заявило об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в альянс
Мир
Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке
Армия
Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года
Мир
The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах
Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021
Сюжет:

Саакашвили захотел приехать в суд на слушание по «делу пиджаков»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городской суд в Тбилиси в понедельник, 15 ноября, рассмотрит дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате государственных средств. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.

Голодовка до Тбилиси доведет: что стоит за госпитализацией Саакашвили
И сможет ли он вернуться в большую политику

«Судебный процесс назначен на 15 ноября. Заседание пройдет по «делу пиджаков», — цитирует «РИА Новости» адвоката.

Он отметил, что судебный процесс начнется в 11.00 (10.00 мск). По его словам, заключенный Саакашвили хочет присутствовать на процессе, несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные 45-дневной голодовкой.

Дело о растрате государственных средств в отношении бывшего лидера Грузии известно как «дело пиджаков». Следственные органы, предъявившие в июле 2014 года Саакашвили заочно обвинение, утверждают, что политик на государственные средства купил себе дорогую одежду. В списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в $28,6 тыс.

В субботу, 13 ноября, личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

В тот же день сторонники экс-президента Грузии и оппозиционной партии «Единое национальное движение» собрались перед зданием парламента страны в Тбилиси, чтобы провести политическую акцию. Отмечалось, что главным требованием собравшихся стал перевод Саакашвили из тюремной в обычную больницу и его освобождение.

11 ноября Саакашвили объявил о прекращении голодовки, заявив, что «голодовка становится оружием русских и действующего правительства» против него.

Бывшего грузинского лидера насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. Адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением перевозку политика в госпиталь.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021