Прямой эфир
Мир
Саакашвили захотел приехать в суд на слушание по «делу пиджаков»
Общество
В школах Анадыря из-за метели отменили занятия для младшеклассников
Мир
Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице
Культура
Макс Барских назван лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021
Интернет
В процессорах Intel нашли уязвимость для шпионажа
Мир
НАТО заявило об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в альянс
Мир
Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке
Армия
Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года
Мир
The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах
Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021
Сюжет:

Врач объяснил необходимость локдауна для непривитых в Австрии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для непривитых от COVID-19 людей старше 12 лет в Австрии ввели локдаун, поскольку коечный фонд в больницах страны ниже, чем в других государствах. Об этом 14 ноября рассказал РЕН ТВ кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

По словам врача, большое число заболевших и госпитализированных в результате заболевания коронавирусной инфекцией может усложнить оказание медицинской помощи и увеличить число летальных случаев в стране.

Кроме того, власти вынуждены стимулировать низкий уровень вакцинации, поскольку медицинская страховка ее не покрывает.

«Там, скорее всего, вынуждены идти на крайние меры и таким образом подталкивать людей к вакцинации», — отметил Акинфиев.

Синдром локдауна: надолго ли ЕС победил COVID-19
В ВОЗ предупредили о вероятности новой вспышки в европейских странах после летнего сезона

Однако, по мнению эксперта, введенный локдаун, скорее всего, не будет действенной мерой для стимуляции вакцинации. Но все же некоторые люди сделают прививки хотя бы для того, чтобы продолжить пользоваться кафе и другими общественными местами.

Ранее, 14 ноября, в австрийском городе Инсбрук прошла массовая акция протеста против введения локдауна для непривитых от коронавируса жителей страны. По информации газеты Tiroler Tageszeitung, на улицы города вышло около 2,5 тыс. человек.

Ранее, в этот же день, канцлер республики Александер Шалленберг сообщал о том, что локдаун для невакцинированных от COVID-19 введут в стране с 15 ноября. Как он указывал, будет действовать ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет, при этом жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.

Запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии. На данный момент 5,7 млн австрийцев считаются полностью вакцинированными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021