Врач объяснил необходимость локдауна для непривитых в Австрии

Для непривитых от COVID-19 людей старше 12 лет в Австрии ввели локдаун, поскольку коечный фонд в больницах страны ниже, чем в других государствах. Об этом 14 ноября рассказал РЕН ТВ кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

По словам врача, большое число заболевших и госпитализированных в результате заболевания коронавирусной инфекцией может усложнить оказание медицинской помощи и увеличить число летальных случаев в стране.

Кроме того, власти вынуждены стимулировать низкий уровень вакцинации, поскольку медицинская страховка ее не покрывает.

«Там, скорее всего, вынуждены идти на крайние меры и таким образом подталкивать людей к вакцинации», — отметил Акинфиев.

Однако, по мнению эксперта, введенный локдаун, скорее всего, не будет действенной мерой для стимуляции вакцинации. Но все же некоторые люди сделают прививки хотя бы для того, чтобы продолжить пользоваться кафе и другими общественными местами.

Ранее, 14 ноября, в австрийском городе Инсбрук прошла массовая акция протеста против введения локдауна для непривитых от коронавируса жителей страны. По информации газеты Tiroler Tageszeitung, на улицы города вышло около 2,5 тыс. человек.

Ранее, в этот же день, канцлер республики Александер Шалленберг сообщал о том, что локдаун для невакцинированных от COVID-19 введут в стране с 15 ноября. Как он указывал, будет действовать ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет, при этом жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.

Запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии. На данный момент 5,7 млн австрийцев считаются полностью вакцинированными.