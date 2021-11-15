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Судьбу мигрантов решат власти Белоруссии и Евросоюза

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Сейчас у мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, есть два выхода: добровольно с помощью международных организаций уехать домой либо обратиться за временным убежищем в Белоруссии. Ни один из них беженцы не рассматривают. Между тем мигрантам может помочь Евросоюз, сообщают «Известия» в понедельник, 15 ноября.

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Корреспонденты газеты сейчас находятся в центре событий — в пресс-центре, оборудованном на границе. Они пообщались с беженцами лагеря «Брузги», разбитого неподалеку от белорусского Гродно, и узнали об их мотивах попасть в Германию.

Мигранты пока не теряют надежды добраться до Европы, но не могут покинуть лагерь. Сейчас их судьба зависит от того, о чем и когда договорятся Минск и Евросоюз. У многих из них истекает виза, некоторые надеются попасть в Германию за лучшей жизнью, другие следуют в страну за необходимой медицинской помощью.

32-летняя Арзу приехала с четырьмя детьми из Иракского Курдистана. У Арзу рак, и лечение — одна из причин, почему она с семьей решилась бежать в Европу. Кроме того, у одного из ее детей сильный грудной кашель, но мать не может допустить, чтобы ребенка отправили на лечение без нее, хотя это единственный возможный вариант.

«Когда мои дети спят, я дотрагиваюсь до них, чтобы проверить, живы ли они, не замерзли ли. Если бы мы знали, что нас ждет такое, мы бы никуда не поехали. Наш план был сначала приехать в Германию, чтобы я могла получить лекарства. Но для меня не важно, в какой европейской стране мы будем жить», — рассказала она.

14 ноября министр иностранных дел республики Владимир Макей и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые обсудили, что делать с мигрантами на границе. «Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса», — сообщила пресс-служба белорусского МИДа.

Разрешению ситуации может помочь Москва. Как заявил 14 ноября в эфире «России 1» президент РФ Владимир Путин, Россия готова «всячески способствовать».

До этого глава государства выразил надежду на то, что, поскольку многие мигранты стремятся в Германию, ее и.о. канцлера Ангела Меркель пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Состоится ли такой разговор, пока неизвестно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ожидании худо: кто и как решит судьбу мигрантов на границе Польши и РБ

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