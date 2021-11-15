В школах Анадыря из-за метели отменили занятия для младшеклассников

В Анадыре из-за обрушившегося на город циклона отменили уроки для школьников 1–5-х классов. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщили в правительстве Чукотского автономного округа.

«Занятия отменены для учащихся 1–5-х классов», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Окружное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. Из-за ухудшившихся погодных условий были задержаны несколько местных авиарейсов и рейс в Петропавловск-Камчатский, пишет REGNUM.

Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник порывы ветра в регионе могут достигать 25 м/с, также возможна метель, пишет RT. В настоящее время в городе идет снег, скорость ветра составляет около 9 м/с.

Накануне экстренные службы предупреждали об усилении ветра и низовой метели на побережье Берингова моря. Городской округ Анадырь и Анадырский район оказались во власти циклона, пишет «Газета.ру».

12 ноября синоптики сообщили о наступлении зимы на территории Башкортостана. Во второй декаде ноября, по прогнозам специалистов, среднесуточная температура воздуха может оказаться на один градус ниже нормы.