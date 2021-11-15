Семь человек пострадали в ДТП в Башкирии

В Башкирии в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали семь человек. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщил портал «МВД Медиа».

ДТП произошло ранее в этот день на 35-м км автодороги Белорецк–Стерлитамак в Белорецком районе республики недалеко от деревни Азнагулово. Столкнулись автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 38-летний житель Бурзянского района, а также иномарка под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии пострадали оба водителя. Как отмечает Life.ru, среди пассажиров медицинская помощь потребовалась 49-летней женщине из «Лады», а также находившимся в иномарке женщинам 25 и 60 лет, 20-летнему мужчине и девятилетней девочке.

Всех пострадавших госпитализировали. Как отмечает RT, «прибывшие к месту пожарные подразделения произвели деблокирование пострадавших».

По предварительной версии, причиной столкновения могло послужить осложнение погодной обстановки, отмечает «Федеральное агентство новостей». В МЧС добавили, что затруднений в движении ДТП не вызвало. В причинах происшествия разбирается дорожная полиция, пишет «КП-Уфа».

13 ноября в Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети. От серьезных травм людей спас снег, который ранее выпал в большом количестве.